Manchester City-Real Madrid, è 4-0 senza appello: le reazioni social

È terminata 4-0 per il Manchester City la semifinale di ritorno della UEFA Champions League, con il Real Madrid che è uscito dal campo con la coda tra le gambe e non è mai riuscito a mettere in discussione un risultato che, durante questi 90 minuti, è apparso scontato ed inevitabile. C’è chi elogia Pep Guardiola e la sua squadra, chi invece critica fortemente il Real Madrid: vediamo qualche reazione social.

Madre mia, hai fatto la partita perfetta. Il Fùtbol signore e signori: Josep Guardiola. È riuscito nell’impresa di annichilire il Real Madrid, non è una cosa banale. pic.twitter.com/g6IBZw5xvH — Thomas Novello (@thomas_novello9) May 17, 2023

Un Real Madrid senza cuore, grinta e idee che non merita neanche un pensiero del capitano #ManCityRealMadrid pic.twitter.com/dQZv67f6Lu — Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) May 17, 2023