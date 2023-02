Champions League 2022/2023, risultati e classifiche

Tutto pronto per la Champions League 2022/2023. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Milan, Inter, Napoli e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate.

OTTAVI

Martedì 14 febbraio 2023 – Ore 21:00

Milan – Tottenham 1-0 (7′ Brahim Diaz)

PSG – Bayern Monaco 0-1 (53′ Coman)

Mercoledì 15 febbraio 2023 – Ore 21:00

Club Brugge – Benfica

Borussia Dortmund – Chelsea

Martedì 21 febbraio 2023 – Ore 21:00

Liverpool – Real Madrid

Eintracht – Napoli

Mercoledì 22 febbraio 2023 – Ore 21:00

RB Lipsia – Manchester City

Inter – Porto

OTTAVI DI FINALE – RITORNO

Martedì 7 marzo 2023 – Ore 21:00

Benfica – Club Brugge

Chelsea – Borussia Dortmund

Mercoledì 8 marzo 2023 – Ore 21:00

Tottenham – Milan

Bayern – PSG

Martedì 14 marzo 2023 – Ore 21:00

Manchester City – RB Lipsia

Porto – Inter

Mercoledì 15 marzo 2023 – Ore 21:00

Real Madrid – Liverpool

Napoli – Eintracht Francoforte

GRUPPO A



Classifica

Napoli 15

Liverpool 15

Ajax 6

Rangers 0

PRIMA GIORNATA – Mercoledì 7 settembre

Ore 18:45 Ajax-Rangers 4-0 (17′ Alvarez, 32′ Berguis, 33′ Kudus, 80′ Bergjwin)

Ore 21:00 Napoli-Liverpool 4-1 (5′ Zielinski, 31′ Anguissa, 44′ Simeone, 47′ Zielinski, 49′ Diaz)

SECONDA GIORNATA – Martedì 13 settembre

Ore 21:00 Rangers-Napoli 0-3 (68′ Politano, 86′ Raspadori, 91′ Ndombele)

Ore 21:00 Liverpool-Ajax 2-1 (17′ Salah, 27′ Kudus, 89′ Matip)

TERZA GIORNATA – Martedì 4 ottobre

Ore 21:00 Ajax-Napoli 1-6 (9′ Kudus, 18′, 47′ Raspadori, 33′ Di Lorenzo, 45′ Zieliński, 63′ Kvaratskhelia, 81′ Simeone)

Ore 21:00 Liverpool-Rangers 2-0 (7′ Alexander-Arnold, 53′ Salah)

QUARTA GIORNATA – Mercoledì 12 ottobre

Ore 18:45 Napoli-Ajax 4-2 (4’ Lozano, 16’ Raspadori, 49’ Klaassen, 62’ Kvaratskhelia, 83’ Bergwijn, 90’ Osimhen)

Ore 21:00 Rangers-Liverpool 1-7 (17′ Arfield, 24′ 55′ Firmino, 66′ Nunez, 76′ 80′ 81′ Salah, 87′ Elliott)

QUINTA GIORNATA – Mercoledì 26 ottobre

Ore 21:00 Napoli-Rangers 3-0 (11′ Simeone, 16′ Simeone, 80′ Ostigard)

Ore 21:00 Ajax-Liverpool 0-3 (42′ Salah, 49′ Nunez, 52′ Elliott)

SESTA GIORNATA – Martedì 1 novembre

Ore 21:00 Liverpool-Napoli 2-0 (85′ Salah, 98′ Nunez)

Ore 21:00 Rangers-Ajax 1-3 (4′ Berghuis, 29′ Kudus, 87′ Tavernier, 89′ Conceicao)

GRUPPO B

Classifica

Porto 12

Club Brugge 11

Bayer Leverkusen 5

Atletico Madrid 5

PRIMA GIORNATA – Mercoledì 7 settembre

Atletico Madrid-Porto 2-1 (91’Hermoso, 96′ Uribe, 101′ Griezmann)

Club Brugge-Bayer Leverkusen 1-0 (42′ Sylla)

SECONDA GIORNATA – Martedì 13 settembre

Porto-Club Brugge 0-4 (15′ rig. Jutglà, 47′ Sowah, 52′ Olsen, 89′ Nusa)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0 (84′ Andrich, 87′ Diaby)

TERZA GIORNATA – Martedì 4 ottobre

Porto-Bayer Leverkusen 2-0 (69′ Zaidu, 87′ Galeno)

Club Brugge-Atletico Madrid 2-0 (36′ Sowah, 62′ Jutgla)

QUARTA GIORNATA – Mercoledì 12 ottobre

Atletico Madrid-Club Brugge 0-0

Bayer Leverkusen-Porto 0-3 (6′ Galeno, 53′ 64′ Taremi)

QUINTA GIORNATA – Mercoledì 26 ottobre

Club Brugge-Porto 0-4 (33′ Taremi, 57′ Evanilson, 60′ Eustaquio, 70′ Taremi)

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 2-2 (9′ Diaby, 22′ Carrasco, 29′ Hudson-Odoi, 50′ De Paul)

SESTA GIORNATA – Martedì 1 novembre

Bayer Leverkusen-Club Brugge 0-0

Porto-Atletico Madrid 2-1 (5′ Taremi, 24′ Eustaquio, 90’+5′ aut.Marcano)

GRUPPO C

Classifica

Bayern Monaco 18

Inter 10

Barcellona 7

Viktoria Plzen 0

Risultati

PRIMA GIORNATA – Mercoledì 7 settembre

Ore 21:00 Inter-Bayern Monaco 0-2 (25’Sané, 66′ aut. D’Ambrosio)

Ore 21:00 Barcellona-Viktoria Plzen 5-1 (13′ Kessié, 34′ Lewandowski, 44′ Sykora, 48′ Lewandowski, 67′ Lewandowski, 71′ Torres)

SECONDA GIORNATA – Martedì 13 settembre

Ore 18:45 Viktoria Plzen-Inter 0-2 (20′ Dzeko, 71′ Dumfries)

Ore 21:00 Bayern Monaco-Barcellona 2-0 (50′ Hernandez, 54′ Sané)

TERZA GIORNATA – Martedì 4 ottobre

Ore 18:45 Bayern Monaco-Viktoria Plzen 5-0 (7′, 51′ Sanè, 13′ Gnabry, 21′ Manè, 58′ Choupo-Mouting)

Ore 21:00 Inter-Barcellona 1-0 (47′ Calhanoglu)

QUARTA GIORNATA – Mercoledì 12 ottobre

Ore 21:00 Barcellona-Inter 3-3 (40′ Dembele, 50′ Barella, 63′ Martinez, 82′ 92′ Lewandowksi, 89′ Gosens)

Ore 21:00 Viktoria Plzen-Bayern Monaco 2-4 (10′ Mane, 14′ Muller, 25′ 35′ Goretzka, 62′ Vlkanova, 75′ Kliment)

QUINTA GIORNATA – Mercoledì 26 ottobre

Ore 18:45 Inter-Viktoria Plzen 4-0 (35’ Mkhitaryan, 42’, 66′ Dzeko, 87’st Lukaku)

Ore 21:00 Barcellona-Bayern Monaco 0-3 (10′ Mane, 31′ Choupo-Moting, 95′ Pavard)

SESTA GIORNATA – Martedì 1 novembre

Ore 21:00 Bayern Monaco-Inter 2-0 (32′ Pavard, 72′ Choupo-Moting)

Ore 21:00 Viktoria Plzen-Barcellona 2-4 (6′ Alonso, 44′, 54′ Torres, 51′ Aut Chory, 63′ Chory, 75′ Torre)

GRUPPO D

Classifica

Tottenham 11

Eintracht 10

Sporting Lisbona 7

Marsiglia 6

Risultati

PRIMA GIORNATA – Mercoledì 7 settembre

Ore 18:45 Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona 0-3 (65′ Edwards, 67′ Trincao, 82′ Santos)

Ore 21:00 Tottenham-Marsiglia 2-0 (76′ 81′ Richarlison)

SECONDA GIORNATA – Martedì 13 settembre

Ore 18:45 Sporting Lisbona-Tottenham 2-0 (90′ Paulinho, 90’+3′ Arhur)

Ore 21:00 Marsiglia-Eintracht Francoforte 0-1 (43′ Lindstrom)

TERZA GIORNATA – Martedì 4 ottobre

Ore 18:45 Marsiglia-Sporting Lisbona 4-1 (1′ Trincao, 13′ Sanchez, 16′ Harit, 28′ Balerdi, 84′ Mbemba)

Ore 21:00 Eintracht Francoforte-Tottenham 0-0

QUARTA GIORNATA – Mercoledì 12 ottobre

Ore 21:00 Sporting Lisbona-Marsiglia 0-2 (20′ Guendouzi, 30′ Sanchez)

Ore 21:00 Tottenham-Eintracht Francoforte 3-2 (14′ Kamada, 20′ 36′ Son Heung-Min, 28′ Kane, 87′ Alidou)

QUINTA GIORNATA – Mercoledì 26 ottobre

Ore 21:00 Eintracht Francoforte-Marsiglia 2-1 (3′ Kamada, 22′ Guendouzi, 27′ Muani)

Ore 21:00 Tottenham-Sporing Lisbona 1-1 (22′ Edwards, 80′ Bentancur)

SESTA GIORNATA – Martedì 1 novembre

Ore 21:00 Marsiglia-Tottenham 1-2 (47′ Mbemba, 54′ Lenglet, 95′ Hojbjerg)

Ore 21:00 Sporting Lisbona-Eintracht Francoforte 1-2 (39′ Arthur Gomes, 62′ Kamada, 72′ Kolo Muani)

GRUPPO E

Classifica

Chelsea 13

Milan 10

Salisburgo 6

Dinamo Zagabria 4

Risultati

PRIMA GIORNATA – Martedì 6 settembre

Ore 18:45 Dinamo Zagabria-Chelsea 1-0 (13′ Orsic)

Ore 21:00 Salisburgo-Milan 1-1 (28′ Okafor, 40′ Saelemaekers)

SECONDA GIORNATA – Mercoledì 14 settembre

Ore 18:45 Milan-Dinamo Zagabria 3-1 (45′ Giroud R, 47′ Saelemaekers, 56′ Orsic, 77′ Pobega)

Ore 21:00 Chelsea-Salisburgo 1-1 (48′ Sterling, 75′ Okafor)

TERZA GIORNATA – Mercoledì 5 ottobre

Ore 18:45 Salisburgo-Dinamo Zagabria 1-0 (71′ rig Okafor)

Ore 21:00 Chelsea-Milan 3-0 (24′ Wesley Fofana, 56′ Aubameyang, 61′ Reece James)

QUARTA GIORNATA – Martedì 11 ottobre

Ore 21:00 Milan-Chelsea 0-2 (21′ rig. Jorginho, 34′ Aubameyang)

Ore 21:00 Dinamo Zagabria-Salisburgo 1-1 (12′ Seiwald, 40′ Ljubicic)

QUINTA GIORNATA – Martedì 25 ottobre

Ore 18:45 Salisburgo-Chelsea 1-2 (23′ Kovacic, 49′ Adamu, 64′ Havertz)

Ore 21:00 Dinamo Zagabria-Milan 0-4 (39′ Gabbia, 49′ Leao, 59′ Giroud, 69′ aut. Ljubicic)

SESTA GIORNATA – Mercoledì 2 novembre

Ore 21:00 Chelsea-Dinamo Zagabria 2-1 (7′ Petkovic, 18′ Sterling, 30′ Zakaria)

Ore 21:00 Milan-Salisburgo 4-0 (14′ Giroud, 46′ Krunic, 57′ Giroud, 91′ Messias)

GRUPPO F

Classifica

Real Madrid 13

Lipsia 12

Shakhtar Donetsk 6

Celtic 2

Risultati

PRIMA GIORNATA – Martedì 6 settembre

Ore 21:00 Celtic-Real Madrid 0-3 (56′ Rodrygo, 60′ Modric, 76′ Hazard)

Ore 21:00 Lipsia-Shakhtar Donetsk 1-4 (16′ 58′ Shved, 57′ Simakan, 76′ Mudryk, 85′ Traore)

SECONDA GIORNATA – Mercoledì 14 settembre

Ore 18:45 Shakhtar Donetsk-Celtic 1-1 (10′ Aut. Bondarenko, 29′ Mundryk)

Ore 21:00 Real Madrid-Lipsia 2-0 (80′ Valverde, 91′ Asensio)

TERZA GIORNATA – Mercoledì 5 ottobre

Ore 18:45 Lipsia-Celtic 3-1 (27′ Nkunku, 47′ Filipe, 64′ 77′ Andre Silva)

Ore 21:00 Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1 (13′ Rodrygo, 28′ Vinicius Junior, 39′ Zubkov)

QUARTA GIORNATA – Martedì 11 ottobre

Ore 21:00 Celtic-Lipsia 0-2 (75′ Werner, 84′ Forsberg)

Ore 21:00 Shakhtar Donetsk-Real Madrid 1-1 (46′ Zubkov, 90+5′ Rudiger)

QUINTA GIORNATA – Martedì 25 ottobre

Ore 21:00 Celtic-Shakhtar Donetsk 1-1 (34′ Giakoumakis, 58′ Mudryk)

Ore 21:00 Lipsia-Real Madrid 3-2 (13′ Gvardiol, 18′ Nkunku, 44′ Vinicius Junior, 81′ Werner, 94′ Rodrygo)

SESTA GIORNATA – Mercoledì 2 novembre

Ore 18:45 Real Madrid-Celtic 5-1 (6′ rig. Modric, 21′ rig. Rodrygo, 51′ Asensio, 61′ Vinicius, 73′ Valverde, 84′ Jota)

Ore 18:45 Shakhtar Donetsk-Lipsia 0-4 (10′ Nkunku, 50′ Andre Silva, 62′ Szoboszlai, 68′ aut. Bondar)

GRUPPO G

Classifica

Manchester City 14

Borussia Dortmund 9

Siviglia 5

Copenaghen 3

Risultati

PRIMA GIORNATA – Martedì 6 settembre

Ore 18:45 Borussia Dortmund-Copenaghen 3-0 (35′ Reus, 42′ Guerreiro, 83′ Bellingham)

Ore 21:00 Siviglia-Manchester City 0-4 (20′ 67′ Haaland, 58′ Foden, 92′ Dias)

SECONDA GIORNATA – Mercoledì 14 settembre

Ore 21:00 Copenaghen-Siviglia 0-0

Ore 21:00 Manchester City-Borussia Dortmund 2-1 (56′ Bellingham, 80′ Stones, 84′ Haaland)

TERZA GIORNATA – Mercoledì 5 ottobre

Ore 21:00 Manchester City-Copenaghen 5-0 (7′ e 32′ Haaland, 39′ aut Khocholava, 55′ rig Mahrez, 76′ Julian Alvarez)

Ore 21:00 Siviglia-Borussia Dortmund 1-4 (6′ Guerreiro, 41′ Bellingham, 43′ Adeyemi, 51′ En-Nesyri, 75′ Brandt)

QUARTA GIORNATA – Martedì 11 ottobre

Ore 18:45 Copenaghen-Manchester City 0-0

Ore 21:00 Borussia Dortmund-Siviglia 1-1 (18′ Nianzou, 35′ Bellingham)

QUINTA GIORNATA – Martedì 25 ottobre

Ore 18:45 Siviglia-Copenaghen 3-0 (61′ En-Nesyri, 88′ Isco, 92′ Montiel)

Ore 21:00 Borussia Dortmund-Manchester City 0-0

SESTA GIORNATA – Mercoledì 2 novembre

Ore 21:00 Copenaghen-Borussia Dortmund 1-1 (23′ Hazard, 41′ Haraldsson)

Ore 21:00 Manchester City-Siviglia 3-1 (31′ Rafa Mir, 52′ Lewis, 73′ Alvarez, 83′ Mahrez)

GRUPPO H

Classifica

Benfica 14

Psg 14

Juventus 3

Maccabi Haifa 3

Risultati

PRIMA GIORNATA – Martedì 6 settembre

Ore 21:00 Psg-Juventus 2-1 (5′ 22′ Mbappe, 53′ McKennie)

Ore 21:00 Benfica-Maccabi Haifa 2-0 (50′ Rafa Silva, 54′ Grimaldo)

SECONDA GIORNATA – Mercoledì 14 settembre

Ore 21:00 Juventus-Benfica 1-2 (4′ Milik, 43′ rig. Joao Mario, 55′ Neres)

Ore 21:00 Maccabi Haifa-Psg 1-3 (24′ Chery, 32′ rig. Messi, 69′ Mbappè, 89′ Neymar)

TERZA GIORNATA – Mercoledì 5 ottobre

Ore 21:00 Juventus-Maccabi Haifa 3-1 (35′ e 83′ Rabiot, 50′ Vlahovic, 75′ David)

Ore 21:00 Benfica-Psg 1-1 (22′ Messi, 41′ aut Danilo Pereira)

QUARTA GIORNATA – Martedì 11 ottobre

Ore 18:45 Maccabi Haifa-Juventus 2-0 (7′ e 42′ Aztili)

Ore 21:00 Psg-Benfica 1-1 (40′ rig. Mbappé, 62′ rig. Joao Mario)

QUINTA GIORNATA – Martedì 25 ottobre

Ore 21:00 Benfica-Juventus 4-3 (17′ Rafa Silva, 21′ Vlahovic, 28′ Joao Mario, 31′ Rafa Silva, 50′ Rafa Silva, 77′ Milik, 79′ McKennie)

Ore 21:00 Psg-Maccabi Haifa 7-2 (19′ Messi, 32′ Mbappe, 35′ Messi, 38′ Seck, 45′ Messi, 50′ Seck, 64′ Mbappe, 67′ aut. Goldberg, 84′ Soler)

SESTA GIORNATA – Mercoledì 2 novembre

Ore 21:00 Juventus-Psg 1-2 (13′ Mbappe, 39′ Bonucci, 69′ Mendes)

Ore 21:00 Maccabi Haifa-Benfica 1-6 (20′ Ramos, 26′ Chery, 59′ Musa, 69′ Grimaldo, 73′ Rafa Silva, 88′ Henrique Araujo, 93′ Joao Mario)