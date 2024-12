Vlahovic torna ad essere decisivo, Erling Haaland il peggiore in campo: c’è il duello tra bomber nelle pagelle di Juventus-Manchester City 2-0, match che rilancia le ambizioni europee dei bianconeri (ora a quota 11 punti) e aggrava la crisi dei Citizens (22esimi a 8 punti). Ritmi bassi nel primo tempo. La prima chance della Juve si presenta al 20′, quando Yildiz lascia partire un destro secco che non va lontano dal palo alla sinistra di Ederson. L’occasione più nitida ce l’ha Erling Haaland, pescato con una magia in area da Kevin De Bruyne: l’attaccante norvegese ha la palla dell’1-0 davanti a Di Gregorio, ma il suo tocco sotto è letto bene dal portiere bianconero. Al 53′ c’è l’1-0 bianconero: Kenan Yıldız crossa dalla sinistra e pesca in area Vlahović che all’altezza del secondo palo vince il duello con Gvardiol e colpisce di testa: Ederson respinge, ma la sfera aveva già oltrepassato la linea di porta. Il City non riesce a reagire e la Juventus la chiude. Al 75′ il 2-0 è sull’asse statunitense: Weah crossa in area, McKennie chiude il contropiede con una sforbiciata che non lascia scampo ad Ederson.

TABELLINO E PAGELLE

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 7; Savona 6.5, Gatti 6.5, Kalulu 6.5, Danilo 6.5; Locatelli 7, Thuram 6 (24′ st McKennie 7); Conceicao 6.5 (24′ st Weah 7), Koopmeiners 6, Yildiz 7 (39′ st Mbangula sv); Vlahovic 7 (40′ st Douglas Luiz sv).

In panchina: Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta 7.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson 5.5; Walker 6, Dias 6, Gvardiol 5.5, Lewis 6; Gundogan 6, De Bruyne 6; Bernardo Silva 6, Doku 5 (33′ st Savinho sv), Grealish 5 (42′ st Matheus Nunes sv); Haaland 4.5.

In panchina: Ortega, Hudson, Kovacic, Foden, Wright, Simpson-Pusey, O’Reilley, McAtee, Wilson-Esbrand.

Allenatore: Guardiola 5.

ARBITRO: Turpin (Francia) 6.

RETI: 8° st Vlahovic 30° st McKennie.

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Grealish, Bernardo Silva. Angoli: 6-2 per il Manchester City. Recupero: 1′ pt; 2′ st.