Inter-Porto, Lukaku in gol: San Siro esplode per l’1-0 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 3

Romelu Lukaku fa esplodere San Siro nel finale di Inter-Porto, match di andata degli ottavi di Champions League. In superiorità numerica, l’attaccante belga ha prima colpito il palo, poi sulla respinta non ha sbagliato, battendo Diogo Costa. Un gol fondamentale per il bomber nerazzurro che sigla il gol vittoria in questo primo confronto europeo contro gli uomini di Conceicao.