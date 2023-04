Pagelle Inter-Benfica 3-3: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Benfica, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro ottima partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita grazie ad un super gol di Nicolò Barella che, con un sinistro a giro, fa impazzire di gioia San Siro. L’Inter sembra in controllo, ma al primo tiro in porta subisce gol: colpo di testa di Aursnes e 1-1. Ma l’inizio di secondo tempo dei nerazzurri è ottimo: Brozovic sale in cattedra, Lautaro suona la carica e su assist di Dimarco timbra il gol che da tanto mancava. Poi c’è anche spazio per un super gol di Correa che mette il sigillo definitivo, inutile il 3-3 finale. Sarà semifinale di Champions League contro il Milan.

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 7, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (35′ st D’Ambrosio sv); Dumfries 6, Barella 7.5 (31′ st Calhanoglu), Brozovic 6.5, Mkhitaryan 7, Dimarco 7 (35′ st Gosens sv); Martinez 7.5 (31′ st Correa 7), Dzeko 6 (31′ st Lukaku sv). In panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Carboni. Allenatore: Inzaghi 7

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos 6; Gilberto 5.5 (1′ st Neres 5.5), Antonio Silva 6.5, Otamendi 5, Grimaldo 5.5; Florentino 5.5, Chiquinho 5 (35′ st Neves sv); Joao Mario 5 (44′ st Schjelderup sv), Rafa Silva 6 (35′ st Musa 6.5), Aursnes 6.5; Gonçalo Ramos 5 (29′ st Guedes sv). In panchina: Soares, Gomes, Verissimo, Ristic, Morato, N’Dour, Tengstedt. Allenatore: Schmidt 5

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna) 6

RETI: 14′ pt Barella, 38′ pt Aursnes, 20′ st Martinez, 33′ st Correa, 41′ st Antonio Silva, 50′ st Musa.

NOTE: cielo coperto, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Rafa Silva, Musa, Neres.

Angoli 4-6.

Recupero 1′ pt, 4′ +1′ st.