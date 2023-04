Champions League, tutte le squadre italiane in finale nella storia: l’elenco completo

L’elenco completo di tutte le squadre italiane della storia capaci di qualificarsi per la finale della Champions League. La prima fu la Fiorentina, nel 1957, quando la competizione si chiamava ancora Coppa dei Campioni. L’ultima sarà invece la vincente del derby milanese tra Inter e Milan, che metterà in palio un pass per Istanbul. Proprio Milan e Inter, insieme alla Juventus, sono le squadre che hanno disputato più volte l’atto conclusivo della manifestazione. Non mancano però neppure le presenze di Roma, Sampdoria e della già citata Fiorentina (nessuna però nella ‘nuova’ Uefa Champions League.

COPPA DEI CAMPIONI

• 1957: Real Madrid – Fiorentina 2-0 (Madrid)

• 1958: Real Madrid – Milan 3-2 dts (Bruxelles)

• 1963: Milan – Benfica 2-1 (Londra)

• 1964: Inter – Real Madrid 3-1 (Vienna)

• 1965: Inter – Benfica 1-0 (Milano)

• 1967: Celtic – Inter 2-1 (Lisbona)

• 1969: Milan – Ajax 4-1 (Madrid)

• 1972: Ajax – Inter 2-0 (Rotterdam)

• 1973: Ajax – Juventus 1-0 (Belgrado)

• 1983: Amburgo – Juventus 1-0 (Atene)

• 1984: Roma – Liverpool 1-1 dts, 2-4 dcr (Roma)

• 1985: Juventus – Liverpool 1-0 (Bruxelles)

• 1989: Steaua Bucarest – Milan 0-4 (Barcellona)

• 1990: Milan – Benfica 1-0 (Vienna)

• 1992: Sampdoria – Barcellona 0-1 dts (Londra)

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

• 1993: Olympique Marsiglia – Milan 1-0 (Monaco di Baviera)

• 1994: Milan – Barcellona 4-0 (Atene)

• 1995: Ajax – Milan 1-0 (Vienna)

• 1996: Juventus – Ajax 1-1 dts, 4-2 dcr (Roma)

• 1997: Borussia Dortmund – Juventus 3-1 (Monaco di Baviera)

• 1998: Juventus – Real Madrid 0-1 (Amsterdam)

• 2003: Juventus – Milan 0-0 dts, 2-3 dcr (Manchester)

• 2005: Milan – Liverpool 3-3 dts, 2-3 dcr (Istanbul)

• 2007: Milan – Liverpool 2-1 (Atene)

• 2010: Bayern Monaco – Inter 0-2 (Madrid)

• 2015: Juventus – Barcellona 1-3 (Berlino)

• 2017: Juventus – Real Madrid 1-4 (Cardiff)

• 2023: Real Madrid/Manchester City-Milan/Inter (Istanbul)