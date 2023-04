Pagelle Bayern Monaco-Manchester City 1-1: ritorno quarti Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Bayern Monaco-Manchester City 1-1, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tutto facile per gli uomini di Pep Guardiola dopo il 3-0 dell’andata e il pass della semifinle contro il Real Madrid non è mai in discussione. Haaland sbaglia un rigore al 38′ calciando alto, ma al 57′ è sempre lui a realizzare l’1-0 che chiude di fatto i giochi. Il Bayern ci crede per un tempo, ma la squadra inglese è fin troppo forte per gli uomini di Tuchel che al 76′ esultano ma devono fare i conti con la bandiera alta del guardialinee per un fuorigioco sul gol di Tel. Nel finale invece arriva il rigore per un mani di Akanji: Kimmich dagli undici metri non sbaglia. Ora per il Bayern c’è un campionato da blindare, con il Borussia Dortmund alle calcagne. Il City invece raggiunge il Real Madrid in semifinale.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer 6; Pavard 6 (77′ Stanisic sv), Upamecano 4, De Ligt 6, Cancelo 6 (63′ Davies 6); Kimmich 7, Goretzka 6.5; Sanè 6 (63′ Mane 6), Musiala 6 (71′ Muller sv), Coman 6; Choupo-Moting 5.5 (71′ Tel).

In panchina: Ulreich, Gnabry, Mané, Sarr, Blind, Gravenberch, Mazraoui, Ibrahimovic

All. Tuchel 6.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson 6; Akanji 5.5, Ruben Dias 6, Aké 6 (66′ Laporte 6); Stones 6, Rodri 6; Bernardo Silva 6, De Bruyne 6.5 (88′ Walker sv), Gundogan 6, Grealish 6; Haaland 7 (84′ Alvarez sv).

In panchina: Ortega, Carson, Phillips, Sergio Gómez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis

All. Guardiola 6.

RETI: 57′ Halland, 84′ Kimmich (rig)

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 38′ Haaland sbaglia il rigore (alto).

Ammoniti: Ake, Cancelo, Kimmich, Upamecano, Pavard, Ederson, Stanisic. Angoli: 5-2. Recupero: 1′ pt, 5′ st.