Pagelle Benfica-Club Brugge 5-1: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Benfica-Club Brugge, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Non c’è storia con i portoghesi che, forti del 2-0 dell’andata, partono forte e dominano in lungo e in largo la formazione belga. A sbloccare la partita ci pensa Rafa Silva al trentottesimo minuto con un super gol. Prima della fine del primo tempo Goncalo Ramos sigla la rete del 2-0. Nella ripresa i lusitani dilagano: ancora Goncalo Ramos per il 3-0, Joao Mario su calcio di rigore fa 4-0 e Neres sigla il 5-0. Nel finale il gol della bandiera di Meijer. Benfica ai quarti di finale.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos 6; Bah 6 (18’st Gilberto 6.5), Antonio Silva 6 (43’st Verissimo sv), Otamendi 6 (29’st Morato 6), Grimaldo 6.5; Florentino 5.5, Chiquinho 6 (18’st Neres 7); Aursnes 6, Joao Mario 7.5 (29’st Neves 6), Rafa Silva 7.5; Goncalo Ramos 8.5. In panchina: Soares, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rodrigues, Ndour. Allenatore: Schmidt 7.

BRUGES (4-3-3): Mignolet 5; Mata 5.5 (18’st Odoi 6), Mechele 5.5, Sylla 4.5, Meijer 6; Nielsen 5.5, Vanaken 6 (29’st Rits 6), Sowah 5 (29’st Nusa 6); Buchanan 6, Yaremchuk 5.5 (17’st Jutgla 5.5), Lang 5.5 (1’st Onyedika 6). In panchina: Bursik, Boyata, Talbi, Sandra. Allenatore: Parker 5.

ARBITRO: Meler di Selcuk (Tur) 5.5.

RETI: 38’pt Rafa Silva, 47’pt e 12′ st Goncalo Ramos, 25’st Joao Mario, 32’st Neres, 42’st Meijer.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione.

Ammoniti: Otamendi, Yaremchuk, Lang, Sylla, Meijer

Angoli: 5-2 per il Bruges.

Recupero: 2′; 1′.