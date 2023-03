Bayern Monaco, de Ligt: “Alla Juventus dovevo correre spesso all’Indietro”

“Mi sento bene e ho giocato quasi tutto l’inverno. Sta andando molto bene, la squadra a volte gioca meglio e a volte meno, ma mi sento davvero bene. Il Bayern Monaco vuole giocare un calcio offensivo e difendere in avanti. La cultura tedesca assomiglia a quella olandese. In Italia dovevo correre più spesso all’indietro. Ero abituato così anche all’Ajax, mentre in Italia l’allenatore aveva il suo modo di difendere e con quello ha raggiunto due finali di Champions League“. Così Matthijs de Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di “Ziggo Sport” delle differenze tra il gioco della Juventus, sua ex squadra, e del Bayern Monaco. L’olandese ha paragonato la mentalità della squadra tedesca a quella dell’Ajax, club che lo ha lanciato nel grande calcio internazionale.