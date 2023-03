Highlights e gol Benfica-Club Brugge 5-1: Champions League (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 50

Il video dei gol e degli highlights di Benfica-Club Brugge, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Non c’è storia con i portoghesi che, forti del 2-0 dell’andata, partono forte e dominano in lungo e in largo la formazione belga. A sbloccare la partita ci pensa Rafa Silva al trentottesimo minuto con un super gol. Prima della fine del primo tempo Goncalo Ramos sigla la rete del 2-0. Nella ripresa i lusitani dilagano: ancora Goncalo Ramos per il 3-0, Joao Mario su calcio di rigore fa 4-0 e Neres sigla il 5-0. Nel finale il gol della bandiera di Meijer. Benfica ai quarti di finale.

LE PAGELLE E I VOTI