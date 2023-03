Milan, Scaroni: “Nuovo stadio fondamentale per competere a livello internazionale”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a parlare della questione legata al nuovo stadio alla vigilia del match di Champions League in casa del Tottenham. “L’esperienza in questo stadio moderno ci fa capire quante possibilità possa dare un impianto del genere alla squadra, alla città e ai tifosi – spiega il numero uno rossonero – San Siro ha ricordi, ma per noi il nuovo stadio è fondamentale per il futuro e per questo dobbiamo accelerare sul progetto. Sentiamo una responsabilità importante, per dare nuovi ricordi e nuove gioie ai nostri tifosi.”