Champions League, Inzaghi raggiunge Pioli e Ancelotti: tre allenatori italiani in semifinale

Tra Reggiolo, Parma e Piacenza c’è il sogno Champions che si fa più concreto che mai. Se poi aggiungiamo che il quarto semifinalista ha vissuto un anno della sua vita a 80 km dal triangolo magico ecco che tutto si fa più gustoso. Oltre al Manchester City di Pep Guardiola, in semifinale ci sono il Real Madrid, il Milan e l’Inter. Quindi, Carlo Ancelotti, Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Tre allenatori italiani in semifinale di Champions, a testimonianza che in panchina il Bel Paese continua a difendersi bene. E ce ne sarà almeno uno in finale, come accaduto anche nella scorsa stagione con Carlo Ancelotti.