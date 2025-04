Un gol di Frattesi nel finale regala una clamorosa quanto meritata vittoria all’Inter nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2024/2025. All’Allianz Arena prestazione coraggiosa dei nerazzurri, che la sbloccano con Lautaro Martinez nel primo tempo, poi devono soffrire nel finale e sembrano essere beffati da Muller, quindi ritrovano il sorriso con il tap-in del centrocampista. La squadra di Kompany proverà a rimontare al ritorno ma intanto fa i conti con la prima sconfitta casalinga in Europa negli ultimi quattro anni. Mercoledì 16 aprile, alle ore 21, l’attesissimo match di ritorno.

IL RACCONTO DEL MATCH

Botta e risposta dopo il minuto dieci: prima un recupero palla di Lautaro porta al tiro Calhanoglu con la respinta provvidenziale di Kim, poi però Olise lavora bene la palla e al tredicesimo Kane da ottima posizione non riesce a dare il giusto colpo di frusta al pallone e di testa manda in bocca a Sommer. Ed è sempre il portiere svizzero ad accogliere tra le proprie braccia la conclusione dello stesso Olise, tra i migliori nel primo quarto d’ora. Al 25′ clamorosa occasione per i bavaresi con Olise che sfrutta uno svarione di Pavard e serve Kane, piattone da ottima posizione che però finisce incredibilmente sul palo esterno, per l’incredulità del pubblico di casa. Alla mezzora rispondono i nerazzurri con una ripartenza molto ben orchestrata e la sfera sui piedi di Carlos Augusto, che però non trova lo specchio della porta e manda sull’esterno della rete da una zolla buona per uno con il suo piede. Alla terza grande chance l’Inter non perdona il Bayern: tacco di Thuram sul cross di Carlos Augusto e Lautaro Martinez non sbaglia con l’esterno per lo 0-1 dei ragazzi di Inzaghi.

A inizio secondo tempo preme ancora la formazione nerazzurra: Lautaro Martinez calcia da posizione defilata e trova Urbig perfetto, sul ribaltone di fronte Olise ha ancora un’opportunità ma viene murato. I ritmi sono intensi e forsennati e la fatica si fa sentire. Al 64′ Guerreiro, fino ad allora in enorme difficoltà nell’entrare in partita, calcia benissimo dal limite ma non trova lo specchio per un soffio. Non è serata per Kimmich, tra i più sottotono: una buona punizione a venti minuti dal termine viene calciata in modo molto deludente. Nel finale c’è da soffrire: l’Inter non riesce più a ripartire e il Bayern spinge, Gnabry semina il panico all’82’ e il muro chiude in qualche modo sul piattone a botta sicura del neoentrato Muller. Che poi, all’85’, firma il gol del pareggio con la sua fame e la cattiveria che da sempre lo contraddistinguono: Barella non rientra in tempo e Laimer può servire l’intramontabile attaccante tedesco che fa 1-1 e lancia un finale in apnea per i ragazzi di Inzaghi. Che, però, all’improvviso, si riportano subito in vantaggio: Carlos Augusto ancora roboante nella sua spinta mette dentro un pallone violento in contropiede e trova Frattesi per il tap-in vincente. E arriva così una vittoria strepitosa che può far davvero sognare in un finale di stagione clamoroso dove tutto può succedere.

LE PAGELLE E IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig 6.5; Laimer 6.5, Dier 5, Kim 5.5 (30′ st Boey 5.5), Stanisic 5; Goretzka 5, Kimmich 6; Olise 6.5, Guerreiro 5.5 (30′ st Gnabry 5.5), Sané 5 (29′ st Muller 7); Kane 5. In panchina: Peretz, Klanac, Vidovic, Kusi-Asare, Palhinha, Jensen, Karl. Allenatore: Kompany 5.5.

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6 (34′ st Bisseck 6), Barella 7, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6 (29′ st Frattesi 7), Carlos Augusto 7.5; Thuram 6.5, Lautaro 7 (45′ st Zalewski sv). In panchina: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Dimarco, De Pieri, Berenbruch, Zanchetta, Re Cecconi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi 7.

ARBITRO: Scharer (Svizzera) 6.

RETI: 38′ pt Lautaro, 40′ st Muller, 43′ st Frattesi.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Kim, Lautaro, Mkhitaryan, Frattesi, Zalewski. Angoli: 5-1. Recupero: 1’+1, 4’+1.