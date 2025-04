È cominciata la stagione all’aperto del tiro con l’arco con le prime frecce scagliate nella Coppa del mondo di Auburndale, in Florida. In particolare, per quanto riguarda le gare individuali sono andate in scena le prime 72 frecce del compound, valide per il ranking round. E sono subito arrivati alcuni risultati positivi per l’Italia. Partendo dalla gara femminile, Elisa Roner si è messa in evidenzia con la settima posizione con 690 punti. A guidare le qualifiche è la messicana Becerra a 701, davanti alla britannica Ella Gibson (698) e alla colombiana Sara Lopez (695).

Buone prestazioni anche da parte di Marcella Tonioli, undicesima con 685 punti, e Giulia Di Nardo, che all’esordio in Cdm fa registrare il quindicesimo posto e 683 punti. Questi gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale delle azzurre: Roner-Damsbo (DEN), Di Nardo-Castillo (MEX) e Tonioli-Maneesombatkul (THA).

Passando alla gara maschile, si mette in mostra Michea Godano con 701 che gli valgono il nono posto e il passaggio diretto al secondo turno. Anche Marco Bruno passa direttamente ai sedicesimi di finale dopo il ventesimo posto (694 punti) nelle qualificazioni, e se la vedrà con il neozelandese McNeilly. Dovrà passare da un difficilissimo primo turno, invece, Elia Fregnan, che se la vedrà con lo slovacco Bosansky, nono nel ranking mondiale.

Nella giornata di domani, mercoledì, si chiuderanno le eliminatorie a squadre del compound fino al bronzo, e inoltre ci sarà l’esordio dell’arco olimpico con le prime 72 frecce del ranking round.

Tiro con l’arco, i risultati delle altre gare

Passando alle altre gare di giornata, la squadra maschile ha chiuso le qualifiche all’ottavo posto con 2.062 punti e agli ottavi di finale affronterà la Thailandia (Chainak, Thanasarncharoen, Wongtana). Meglio fa la squadra femminile, che ottiene il secondo posto dopo le prime 72 frecce e un totale di 2.058 punti. Si ripartirà dai quarti di finale, dove ci sarà la sfida contro il Guatemala (Barrera Arana, Ramirez Castillo, Saravia Berthet).

Infine, il mixed team, che ha visto impegnati Godano e Roner, ottiene il terzo posto con 1.391 punti, e agli ottavi affronterà il Brasile (Rodrigues, Da Silva).