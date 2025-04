Arrivano buone notizie per l’Italia dalla Coppa del mondo di tiro a volo a Buenos Aires, in Argentina. Dopo i primi 100 piattelli di qualificazione, infatti, Silvana Stanco mantiene la testa della classifica nella gara femminile. Davanti a tutte le avversarie dopo i due giri del primo giorno, l’azzurra si è confermata nella seconda giornata mantenendo la testa in solitaria con 97 piattelli centrati su 100. A distanza di appena un piattello seguono la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn e l’australiana Penny Smith.

Non troppo lontana Erica Sessa, che con due errori in entrambe le rotazioni è ora a quota 94 piattelli centrati, nel terzetto in sesta posizione. C’è ancora spazio, quindi, per poter ambire alla finale che si terrà domani, dopo gli ultimi 25 piattelli. Perde terreno, invece, Alessandra Della Valle, che dopo aver commesso un solo errore nel terzo round, il primo di giornata, ne realizza ben cinque nel secondo: ora è a 91 piattelli, in tredicesima posizione. In gara anche Isabella Cristiani, non in gara per le medaglie, a quota 82.

Tiro a volo, Resca terzo nella gara maschile

I buoni risultati arrivano anche dalla gara maschile, in cui Daniele Resca sta tenendo il ritmo dei primissimi e ora, dopo 100 piattelli, fa parte del terzetto in terza posizione. L’azzurro, infatti, con due errori nel quarto round, si trova a quota 97 piattelli, alla pari del neozelandese Owen Mark Robinson e del connazionale Lorenzo Ferrari, che però gareggia solo per il ranking e non ha diritto di accedere alla finale. Il primo posto occupato dall’australiano Mitchell Iles e dallo statunitense William Hinton, infatti, è lontano appena un piattello (98).

Gli altri due azzurri in corsa per le medaglie sono Diego Valeri e Mauro De Filippis: entrambi sono ancora in lotta per la finale, occupando il sesto posto a quota 95 piattelli. Decisivo, appunto, l’ultimo turno di qualificazione che si disputerà domani.