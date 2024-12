Le pagelle di Bayer Leverkusen-Inter 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della sesta giornata del girone unico della Champions League 2024/2025. Alla BayArena i nerazzurri cercano una vittoria per l’obiettivo di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, mentre i tedeschi prima di tutto devono blindare il passaggio del turno anche come una delle ventiquattro, poi con un successo farebbero un passo avanti niente male per entrare tra le otto.

Il primo tempo è molto equilibrato, ma gli ospiti non hanno nessuna occasione, viceversa le Aspirine sfiorano il gol grazie a Tella, che colpisce la traversa piena a inizio partita. Nella ripresa le squadre si allungano un po’, i ritmi però restano altissimi e c’è anche un malfunzionamento legato al Var, con la sala che non può comunicare con gli arbitri in campo. Ci si avvia a un finale molto incerto e dall’indubbio pathos, tutto sembra apparecchiato per un pareggio comunque positivo, invece i nerazzurri subiscono il primo gol e perdono la prima partita di questo torneo per effetto del gol di Mukiele al 90′. Di seguito ecco i voti ai protagonisti della sfida.

LE PAGELLE DI BAYER LEVERKUSEN-INTER 1-0

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar 6; Tapsoba 6, Tah 6, Hincapie 6; Mukiele 6.5, Palacios 5.5, Xhaka 6.5, Grimaldo 5.5 (48′ st Garcia sv); Frimpong 6, Tella 6.5 (38′ st Terrier sv), Wirtz 5.5 (48′ st Andrich sv). In panchina: Hradecky, Lomb, Arthur, Schick, Stepanov, Onyeka, Belocian. Allenatore: Xabi Alonso 6

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 6.5, de Vrij 6.5, Bastoni 5.5; Darmian 6, Frattesi 5.5 (21′ st Barella 6), Calhanoglu 6.5 (20′ st Asllani 6), Zielinski 5.5, Carlos Augusto 6 (11′ st Dimarco 6); Thuram 5.5 (21′ st Lautaro Martinez 6), Taremi 5.5 (40′ st Arnautovic sv). In panchina: Josep Martinez, Calligaris, Mkhitaryan, Aidoo. Allenatore: Inzaghi 6

ARBITRO: Vincic di Marburgo (SLO) 5.5

RETE: 45′ st Mukiele

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Calhanoglu, Carlos Augusto. Angoli: 3-1. Recupero: 1′ pt, 3′ s