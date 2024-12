Prosegue la Champions League 2024/2025 e si entra nel vivo della fase del girone: la maxi classifica emette i propri verdetti, pertanto andiamo a scoprire tutte le squadre qualificate agli ottavi e ai playoff, ricordando che le prime otto avanzano direttamente agli ottavi, mentre le formazioni dalla nona alla ventiquattresima giocheranno gli spareggi.

Già a partire dalla quinta giornata, terminata mercoledì 27 novembre, conosciamo il nome di cinque formazioni che sono sicure di non essere eliminate: non hanno ancora staccato aritmeticamente il pass per le migliori otto posizioni, ma hanno ottime chance. E di sicuro, il loro torneo non si chiuderà dopo il girone e non verranno eliminate.

LE SQUADRE QUALIFICATE ALLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA DI CHAMPIONS LEAGUE

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

IN AGGIORNAMENTO

SQUADRE QUALIFICATE AGLI SPAREGGI

IN AGGIORNAMENTO

SQUADRE ARITMETICAMENTE TRA LE PRIME 24

Liverpool

Bayer Leverkusen

Aston Villa

Inter

Brest

Barcellona

Dortmund

Bayern Monaco