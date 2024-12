Le pagelle di Atalanta-Real Madrid, con i voti e il tabellino della sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Grandissimo entusiasmo al Gewiss Stadium, con un’intera città in festa per questo grande appuntamento che si è tramutato anche in una partita di altissima intensità. Un Real Madrid a tratti “operaio” è forse la vittoria più bella per l’Atalanta, che però deve arrendersi ai grandi spunti dei campioni cedendo per 2-3. L’Atalanta rimane quindi a 11 punti in classifica, mentre il Real sale a 9.

Partita frizzante fin dalle prime battute, con gli ospiti che passano in vantaggio al 10′ con Mbappé, che con un controllo strepitoso evita la marcatura di De Roon e batte Carnesecchi con un tiro rasoterra. Per i Blancos, che devono far fronte a diversi forfait, tanto da dover schierare Tchouameni da centrale di difesa, da sottolineare la prestazione a tutto campo di Bellingham e il grande sacrificio in fase di non possesso di Brahim Diaz. Lo stesso Mbappé dovrà poi lasciare il campo per una noia muscolare.

Senza timori reverenziali, l’Atalanta costruisce il proprio gioco sviluppando sugli esterni e cercando molto De Ketelaere, il quale dà vita a un duello molto tosto con Rudiger. E proprio il belga pareggia i conti in pieno recupero del primo tempo su rigore conquistato da Kolasinac: palla sotto la traversa e 1-1.

Comincia il secondo tempo, e il Real infila un uno-due terribile tra il 56′ e il 59′: prima, uno sfortunatissimo rimballo tra Djimsiti e Ederson libera al tiro Vinicius, che non perdona. Poco dopo, Bellingham, pescato in profondità, vince nettamente l’uno contro uno con De Roon e scarica in rete di mancino. L’Atalanta, però, non demorde e accorcia al 65′ con il tiro di Lookman sul primo palo a beffare Courtois. Clamoroso il gol sbagliato da Retegui, che a 20″ dal triplice fischio manca un tap-in a porta vuota sul cross di Lookman.

TABELLINO e PAGELLE ATALANTA-REAL MADRID

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 5.5; Djimsiti 6 (29′ st Kossounou 6), Hien 6, Kolasinac 6.5; Bellanova 6 (29′ st Zappacosta 5.5), De Roon 5.5, Ederson 7, Ruggeri 6 (42′ st Zaniolo sv); Pasalic 5.5 (13′ st Samardzic 6), Lookman 7.5, De Ketelaere 7 (29′ st Retegui 5.5)

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Palestra, Brescianini

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7

REAL MADRID (4-4-2): Courtois 6.5; Vasquez 5.5, Tchouameni 6, Rudiger 6.5, Fran Garcia 6; Diaz 6.5 (39′ st Raul Asencio sv), Ceballos 6.5 (39′ st Modric sv), Valverde 6, Bellingham 7.5 (42′ st Guler sv); Mbappé 7 (36′ pt Rodrygo), Vinicius 6.5

In panchina: Lunin, Mestre, Endrick, Vallejo, Youssef, Andrés

Allenatore: Carlo Ancelotti 6.5

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia) 6

RETI: 10′ pt Mbappé, 45’+2 rig De Ketelaere, 11′ st Vinicius, 13′ st Bellingham, 20′ st Lookman

NOTE: serata fredda ma serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Tchouameni, Kossounou, Vasquez. Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 1′ pt; 4′ st.