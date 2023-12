Basket, Europe cup: Varese perde contro Leida per 79-82

Varese cade in casa contro Leida per 79-82 nella partita valida per l’Europe Cup. I varesini perdono la gara di una manciata di punti, dopo aver lottato duramente. Il primo quarto è stato vinto dalla squadra ospite per 18-19, con un solo punto di scarto. Nel secondo parziale, Varese passa in vantaggio, concludendo 45-39. La squadra italiana resta in testa anche nel terzo quarto, che si conclude 66-58. Sul finale però, Leida riesce ad avere la meglio e rimonta, vincendo per 79-82.