Newcastle-Milan, Pulisic: “Conta solo vincere, vogliamo la qualificazione. Qui mi sento bene”

Nell’intervista concessa a ‘Milan Tv’, in avvicinamento alla sfida di Champions League contro il Newcastle, Christian Pulisic ha dichiarato: “Siamo motivati al massimo e ci crediamo, vogliamo vincere e passare agli ottavi. Sarà una partita molto dura, giochiamo in un campo difficile, ma siamo preparati. Dovremo essere pronti a combattere su ogni pallone se vogliamo ottenere la vittoria. Dobbiamo pensare solo a vincere la gara, alla fine vedremo che sarà successo e sapremo la nostra sorte. Qui al Milan mi trovo bene, mi sto divertendo. Sia a livello personale che di squadra abbiamo vissuto degli alti e bassi ma siamo pronti per questo match e per il proseguo della stagione“.