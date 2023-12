Newcastle, Howe: “Volevamo la vittoria, peccato non aver sfruttato le occasioni”

L’allenatore del Newcastle Eddie Howe ha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo la sconfitta interna contro il Milan, che è costata ai Magpies anche la qualificazione in Europa League: “Abbiamo giocato bene, dominato a tratti, ma ci è mancato il secondo gol. Nel finale cercavamo entrambe disperatamente il gol del vantaggio: noi volevamo la vittoria per qualificarci agli ottavi di Champions League, quindi serviva coraggio. Le occasioni le abbiamo avute, è un vero peccato non essere riusciti a sfruttarle“. Il tecnico inglese ha poi concluso parlando degli obiettivi stagionali dei Magpies ora che non avranno più l’Europa a cui pensare: “Ora dovremo usare la delusione per l’eliminazione come motivazione, come carburante per proseguire verso la nostra strada in campionato. Adesso infatti rivolgeremo le nostre forze alla Premier League, con l’obiettivo di fare il massimo possibile per essere costanti e rimanere ai piani alti della classifica“.