Psg, Luis Enrique: “Nessuna squadra vuole affrontarci. Siamo cresciuti”

“Non ero preoccupato, abbiamo una squadra che crea tantissime occasioni e che sa attaccare molto anche in trasferta. Abbiamo avuto tante occasioni da gol nitide. A febbraio saremo molto più forti; adesso siamo ancora all’inizio della costruzione del progetto ma mi piace l’atteggiamento dei miei calciatori, sanno lottare”. Lo ha detto il tecnico del Psg, Luis Enrique dopo il pareggio per 1-1 contro il Borussia Dortmund e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. “Siamo ancora vivi – ha detto -. Nessuna squadra vuole affrontarci al prossimo turno. Sono felice stasera perché siamo cresciuti ma, ovviamente, mi sarebbe piaciuto arrivare primo. Così ho gridato ai ragazzi poco prima della fine: ‘Giocate per il 2-1, ma non rischiate troppo'”. Anche il presidente Nasser Al Khelaifi promuove Luis Enrique: “Fin dalla prima partita con lui, siamo stati davvero felici. Ha fatto un ottimo lavoro sul nostro stile di gioco. Vogliamo continuare così, il mister è molto motivato e siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”.