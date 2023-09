Il Manchester City tira 22 volte, la Stella Rossa 1: serbi in vantaggio 1-0 al primo tempo

La Stella Rossa chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 contro il Manchester City all’Etihad Stadium. Un risultato clamoroso maturato grazie alla rete nel finale di tempo di Bukari. L’attaccante è scattato in posizione regolare e ha battuto Ederson, ma in un primo momento l’arbitro aveva annullato per fuorigioco. Nessuna posizione irregolare, come evidenzia il Var. Si va negli spogliatoi sull’1-0. Con buona pace dei dati. Il Manchester City ha tirato verso la porta ventidue volte. La Stella Rossa ha calciat0 in una sola occasione. Per ora basta per godersi l’1-0 parziale.