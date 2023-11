Napoli-Union Berlino 1-1, Raspadori: “Errori che in Europa si pagano, non è la prima volta”

“Abbiamo fatto una bella partita. Avremmo dovuto avere almeno due gol di vantaggio a fine primo tempo e poi abbiamo preso un gol su un nostro grande errore. In Europa questi sbagli si pagano. Possiamo rimproverarci per questo errore e per non essere riusciti a fare poi la seconda rete”. Così Giacomo Raspadori ai microfoni di Sky Sport commenta il pareggio casalingo tra Napoli e Union Berlino. “È capitato anche in altre partite di non avere la necessaria continuità. Per errori tecnici, oggi non siamo riusciti a chiudere la gara”, ha aggiunto l’attaccante azzurro.