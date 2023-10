Napoli-Real Madrid, Di Lorenzo: “Sempre bello giocare queste partite, il pubblico ci aiuterà”

Il capitano del Napoli Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa, a fianco di Garcia, dell’imminente sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani alle 21 al Maradona: “E’ sempre bello giocare questo tipo di partite, noi vogliamo giocare a calcio. Affrontiamo una squadra ricca di campioni, ma siamo pronti alla sfida. Il Maradona sarà tutto esaurito e ci darà una mano. Sono sicuro che loro pensano che siamo una grande squadra. La squadra è sempre quella dell’anno scorso, sia quando vinciamo sia quando perdiamo. Non abbiamo iniziato bene la stagione, ma stiamo raggiungendo il nostro livello. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Il primo obiettivo è passare il girone, che in Champions non è mai scontato. Una volta arrivati agli ottavi vedremo dove riusciremo a spingerci”.

“Vinicius – che giocherà sulla sua fascia – è un campione e un grandissimo giocatore. Nonostante la sua giovane età è già determinante, ma dovremo stare attenti non al singolo ma a tutta la squadra. Cercherò di fare la mia partita provando anche ad essere utile in fase offensiva”.

“Il nostro rapporto con Osimhen – il commento riguardo la vicenda Osimhen – non è cambiato dopo i problemi degli scorsi giorni. Lui darà sempre il massimo e per questa maglie e per i tifosi. E’ un grandissimo giocatore e domani darà tutto. Sto affinando l’intesa con Natan e Ostigaard”.