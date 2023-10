Barcellona, Xavi: “L’avversaria più dura tatticamente? L’Inter col suo 5-3-2”

“La squadra rivale meglio disposta tatticamente? L’Inter e il suo 5-3-2, lo ha eseguito quasi perfettamente”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi in un’intervista al Mundo Deportivo in vista delle sue 100 panchine con la squadra blaugrana. Nel 2022 in Champions League l’Inter di Simone Inzaghi fermò il Barcellona prima sul 3-3 al Camp Nou, poi si impose 1-0 a San Siro. Se i nerazzurri sono i rivali più difficili da affrontare dal punto di vista tattico, le squadre più forti sono invece “Real Madrid e Bayern Monaco”, ammette Xavi. Sui migliori stadi: “Quello dell’Atlético, del Betis e del Siviglia. Sono campi con una grande atmosfera”. E sui singoli: “Affrontare Rashford ci è costato molta fatica. Anche Vinicius, Benzema…”. Infine, Xavi non ha dubbi su qual è stata la gara più speciale: “Quella nel derby dell’anno scorso contro l’Espanyol, il giorno in cui abbiamo vinto il campionato in casa del rivale cittadino. Una delle nostre partite più belle”.