Napoli-Real Madrid, rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 5

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani al Maradona alle 21. Non sarà una partita facile, ma l’allenatore ha invitato la squadra a concentrarsi sui propri punti di forza piuttosto che sugli avversari. Ha risposto ad alcune domande anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ecco il video integrale della conferenza stampa.