Napoli-Milan, rossoneri al gran completo: i convocati di Pioli

Anche per la sfida di ritorno in quel di Napoli i rossoneri si presentano al gran completo per difendere la vittoria dell’andata. Il Milan è in partenza da Milano Malpensa per raggiungere la città partenopea, dove domani sfideranno gli uomini di Spalletti al Maradona. Presente anche Olivier Giroud, che negli ultimi giorni aveva avuto qualche fastidio fisico, ma è tornato ad allenarsi in gruppo. Di seguito la lista completa: Portieri: Maignan, Mirante. Difensori: Kjaer, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia. Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere. Attaccanti: Leao, Giroud, Origi, Rebic.