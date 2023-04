Antonio Cassano: “Vittoria Roma? Udinese vergognosa, ha disonorato il calcio”

Duro attacco di Antonio Cassano sul suo profilo Instagram all’Udinese, accusata di aver “disonorato il calcio” giocando in “maniera vergognosa” e dunque facilitando la vittoria della Roma, allenata da Mourinho con il quale l’ex attaccante barese è entrato in rotta di collisione: “Alla Roma non piace aver la palla, ma l’Udinese si schifava di averla, ha disonorato il calcio. Nei primi 60-65 minuti la Roma ha capito che l’Udinese non voleva fare la partita. Ha vinto meritatamente, quando tu recepisci che una squadra non vuol giocare allora sali. L’Udinese è stata vergognosa e ha disonorato il calcio”.