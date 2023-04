Chelsea, interviene il patron Boehly: “Stagione imbarazzante”

“Stagione imbarazzante”: con queste parole il comproprietario del Chelsea, Todd Boehly, ha tentato di scuotere i suoi giocatori scendendo negli spogliatoi al termine della partita persa sabato scorso in casa con il Brighton. Un’indiscrezione della BBC che conferma la delusione del magnate americano per una stagione in cui i Blues sono undicesimi in campionato. Boehly, fischiato di tifosi dopo l’ennesimo ko interno, ha voluto sferzare la squadra in vista dell’impegno di Champions League, il ritorno di domani sera a Stamford Bridge contro il Real Madrid che all’andata ha vinto 2-0. Boehly è rimasto per un’ora nello spogliatoio e in particolare il patron se la sarebbe presa con un nuovo acquisto della sua campagna milionaria e avrebbe chiesto alla squadra massimo impegno nella partita con il Real.