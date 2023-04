Parma, Krause: “Pecchia sarà l’allenatore del futuro, ha abbracciato una filosofia”

Kyle Krause, tramite un’intervista presso ‘La Gazzetta dello Sport’, ha confermato Fabio Pecchia come allenatore del Parma anche per la prossima stagione. “Pecchia sarà l’allenatore anche del futuro, indipendentemente dalla conquista o meno della Serie A: ha abbracciato una filosofia e la sta costruendo giorno per giorno. Un allenatore non può essere giudicato solo sulla promozione in Serie A. Se sono soddisfatto dell’attuale posizione del Parma? Si è veramente soddisfatti solo se si è al primo posto. Vediamo come andranno le prossime cinque partite – ha aggiunto Krause –: adesso pensiamo solo alla sfida contro il Cagliari, che sarà importante per noi e per tutto il nostro ambiente”. Il Comune ha detto sì al restyling del Tardini, ma ha posto dei paletti: “La cosa che mi rende più felice è che il Comune di Parma abbia deciso di valorizzare lo stadio nel luogo in cui è nato e cresciuto. E sono felicissimo che lo stadio rimarrà sempre dov’è oggi, nel cuore della città. Questo è un patrimonio per i tifosi, per i cittadini e per la società. Continueremo a dialogare con la città e faremo il meglio per le persone e per la città di Parma”.