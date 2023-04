Regolamento Chelsea-Real Madrid: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Chelsea-Real Madrid, ecco come funziona con i gol in trasferta nella sfida di Champions League 2022/2023 valida per il ritorno dei quarti di finale. Così come all’andata, e in base al nuovo regolamento in vigore dallo scorso anno, i gol segnati fuori casa non valgono più doppio qualora si verificasse una situazione di parità di gol segnati e subiti tra le due squadre nell’ambito del doppio confronto. Ragion per cui, dopo il 2-0 dell’andata, se dovesse finire 3-1 al ritorno non passerebbero i blancos (come sarebbe accaduto fino al 2020/2021), ma si andrebbe ai supplementari. L’1-0 (o 2-1, 3-2 e così via), ovviamente, così come il pareggio o la sconfitta degli inglesi qualificherebbero le merengues, mentre una vittoria con scarto di tre o più gol ammetterebbe in semifinale la squadra londinese.