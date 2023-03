Porto-Inter, il club portoghese: “Italiani solo nel settore ospiti”

Sale la tensione in vista della sfida di questa sera tra Porto ed Inter. In campo, ma non solo. La squadra lusitana ha emanato un comunicato sottolineando come verrà garantito l’accesso ai soli tifosi che hanno acquistato i biglietti tramite l’Inter, e quindi per il settore ospiti. Si tratta di regole che già si conoscevano da tempo, ma non è escluso che qualcuno possa aver agitato autonomamente e aver acquistato tagliandi per altri settori dello stadio. Il Porto, però, precisa che i supporters nerazzurri potranno entrare solo nel proprio settore di appartenenza. Tutto il resto dello stadio è destinato ai tifosi portoghesi.

“Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto Fc-Inter Fc del 14 marzo 2023, il Porto Fc, ribadendo le informazioni fornite nel processo di vendita, informa che: i biglietti per tutti i settori dell’Estadio do Dragao sono a uso esclusivo dei tifosi del Porto Fc, a eccezione dei posti destinati ai tifosi ospiti e inviati al club ospite per la vendita; in tale senso, per motivi di sicurezza, l’accesso all’impianto sportivo non sarà consentito ai tifosi della società ospite in possesso di biglietti non acquistati direttamente presso l’Inter Fc”. Questa la nota della società portoghese.