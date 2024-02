Tennistavolo, Mondiali Busan 2024: l’Italia femminile si ferma ai sedicesimi

L’Italia femminile di tennistavolo si ferma ai sedicesimi di finale ai Campionati Mondiali a squadre di Busan, in Corea del Sud, torneo che promuove le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi. Dopo il terzo posto nel Gruppo 5, le ragazze guidate da Elena Timina sono state battute questa notte per 3-0 dall’India. Nikoleta Stefanova si è arresa a Sreeja Akula 0-3 (10-12, 6-11, 8-11) nel primo singolare, mentre Giorgia Piccolin è stata superata da Manika Batra 0-3 (10-12, 6-11, 5-11). Niente da fare anche per Gaia Monfardini, battuta da Ayhika Mukherjee 1-3 (13-15, 9-11, 15-13, 8-11). Resta comunque soddisfazione per il percorso azzurro: “Il nostro obiettivo minimo – commenta coach Timina – era di superare il girone ed entrare fra le migliori 24 squadre e il massimo di arrivare agli ottavi di finale. Abbiamo raggiunto uno dei nostri traguardi, non il massimo, per il quale forse non siamo ancora pronte. In generale sono soddisfatta del risultato, della squadra, dello spirito di gruppo e del livello di gioco che abbiamo espresso. Ciò che mi piace di più è che il grande feeling che abbiamo avuto agli Europei di Malmö ormai sta diventando normale per noi. Quando andiamo al tavolo tutto il team è mentalmente pronto a vincere, non andiamo per partecipare, ma veramente per imporci. Anche oggi contro l’India, che è più forte di noi, abbiamo avuto questo atteggiamento positivo a abbiamo giocato credendo fino in fondo di poter vincere. Questo è molto importante e ritengo che sia il miglioramento più grande che la squadra abbia fatto in questi due anni e mezzo di lavoro insieme. Stiamo cambiando la nostra mentalità e il nostro modo di pensare. Mi complimento con tutte le ragazze, hanno dato il massimo e abbiamo conseguito un buon risultato. Siamo sulla strada giusta, ma possiamo fare meglio. Un passo alla volta”.

Nikoleta Stefanova – Sreeja Akula 0-3 (10-12, 6-11, 8-11)

Giorgia Piccolin – Manika Batra 0-3 (10-12, 6-11, 5-11)

Gaia Monfardini – Ayhika Mukherjee 1-3 (13-15, 9-11, 15-13, 8-11)