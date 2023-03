Napoli-Francoforte, domani si terrà un comitato sull’ordine pubblico: possibile divieto tifosi ospiti

È stato convocato per domani a Napoli un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale verrà fatta una valutazione su come procedere nella vicenda dei biglietti per i tifosi ospiti della partita di Champions League Napoli-Francoforte. A quanto si apprende, non è comunque escluso che il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi possa essere riproposto con una motivazione più circostanziata, proprio alla luce di quanto scritto dal Tar nella sua decisione.