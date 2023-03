Serie B 2022/2023, Bari e Frosinone non si fanno male: al San Nicola termina 0-0

Il Frosinone non va oltre un pareggio a reti bianche nel match dello stadio San Nicola contro il Bari, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il primo tempo è caratterizzato da un certo nervosismo, tanto che il direttore di gara Gianluca Aureliano è costretto ad estrarre ben quattro cartellini gialli all’indirizzo di Rohden, Maiello, Pucino e Di Cesare. Le occasioni da rete, invece, latitano e le due squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Nella ripresa Fabio Grosso e Michele Mignani provano a dare una svolta all’incontro inserendo forze fresche, ma neanche i calciatori subentrati hanno la capacità di sbloccare il punteggio. Al triplice fischio, dunque, biancorossi e gialloblù devono accontentarsi di uno scialbo pareggio per 0-0. Il risultato finale sicuramente sorride ai ciociari che restano saldamente al comando della classifica con 62, dodici di vantaggio proprio sui pugliesi e sul Genoa, che scenderà in campo domani contro la Ternana.