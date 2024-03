Napoli eliminato dalla Champions: la Juventus si qualifica aritmeticamente al Mondiale per Club 2025

Il Napoli viene eliminato dalla Champions nel doppio confronto col Barcellona e per questo motivo è aritmetico un altro verdetto: la Juventus si è qualificata aritmeticamente al Mondiale per Club 2025 e rappresenterà l’Italia insieme all’Inter nel nuovo torneo che si disputerà negli Stati Uniti a luglio prossimo. Il nuovo torneo Fifa a 32 squadre prevede due compagini per i top campionati europei, più le quattro vincitrici della Champions, qualora non già qualificate per il proprio rendimento nel quadriennio.

La Juventus all’inizio di questa stagione si trovava al secondo posto tra le formazioni italiane, con l’Inter già qualificata, ma non poteva difendere sul campo il suo piazzamento perché esclusa dalle competizioni europee. Per questo motivo, ha dovuto attendere dal divano: le squadre in corsa, Milan, Lazio e Napoli, sono state eliminate tra gironi e ottavi e non sono riuscire ad agganciare o superare i bianconeri di Allegri, che dunque possono festeggiare la loro partecipazione fra un anno e mezzo al prestigioso torneo.

“Congratulazioni alla Juventus per la qualificazione alla Coppa del Mondo per club 2025! In seguito all’eliminazione del Napoli in Champions League, la Juventus si è assicurata uno dei posti riservati all’Europa e diventa la decima squadra europea a qualificarsi per il torneo”, scrive la Fifa. Fa eco il presidente Gianni Infantino: “Congratulazioni Juventus per la qualificazione al nuovo Mondiale per club Fifa. Buona fortuna negli Stati Uniti nel 2025”.