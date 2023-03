Napoli-Eintracht, Glasner: “Siamo qui per conquistare i quarti di finale”

Alla vigilia della gara contro il Napoli valida per gli ottavi di Champions League 2022/2023, il tecnico dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner ha così parlato in conferenza stampa: “Vedo i ragazzi molto motivati e l’allenamento finale è stato molto buono. Dobbiamo recuperare il 2-0, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo avuto molto tempo per analizzare l’andata. Il nostro intento è chiaro: fare di tutto per segnare almeno due gol e arrivare ai quarti di finale”.

Così sulle assenze di Munai e Lindstrom: “Ci mancano due giocatori con qualità eccezionali, ma ne andranno in campo anche altri che hanno la capacità di decidere una partita. Ovviamente vorremmo avere i nostro supporters ma anche se non possono essere fisicamente presenti, sappiamo che ci sostengono”.

Cos’ invece il capitano Sebastian Rode: “Abbiamo grandi aspettative e abbiamo dimostrato di poter fare bene a livello internazionale, indipendentemente dal campionato. Non vedo una posizione di partenza così negativa, come si dice che sia. Ci avviciniamo alla gara con coraggio e vogliamo affrontarla nel miglior modo possibile. Vedremo poi che atmosfera ci sarà nel famigerato ‘Maradona'”.