Serie A 2023/2024 senza sosta Natalizia: tutti in campo prima di Natale e Capodanno

La Serie A 2023/2024 non avrà nessuna sosta Natalizia. Manca solo l’ufficialità ma il Consiglio di Lega ha indicato già le date per il prossimo campionato che scatterà il prossimo 20 di agosto e terminerà il 26 maggio 2024. Prima di Natale e Capodanno tutti in campo il 23 e il 30 dicembre: due turni che si giocheranno interamente di sabato. E qui entra in gioco anche il nuovo format della Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita con ben quattro squadre: due semifinali e una finalissima. Le due semifinali si dovrebbero giocare il 4 e il 5 di gennaio mentre la finalissima potrebbe disputarsi l’8 di gennaio. In contemporanea un altro turno di campionato: nel week-end dell’Epifania, 6 e 7 gennaio, si giocherebbero le partite che non vedrebbero coinvolte le quattro squadre in campo in Arabia Saudita. Quest’ultime recupereranno le loro rispettive partite più avanti nel corso del mese di gennaio.

CALENDARIO FESTE NATALIZIE 2023/2024

23 dicembre Serie A

30 dicembre Serie A

4-5 gennaio semifinali Supercoppa in Arabia Saudita

6-7 gennaio Serie A

8 gennaio finale Supercoppa in Arabia Saudita