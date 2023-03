Porto-Inter, risolto il problema per i tifosi fuori dal settore ospite: entreranno ma senza sciarpe nerazzurre

Si è risolto dopo diverse ore il problema che riguardava i sostenitori italiani che hanno comprato il biglietto in un settore diverso da quello ospiti per Porto-Inter di stasera. Dopo l’iniziale chiusura, a seguito di un lungo lavoro diplomatico, alla fine si è scelto il buon senso. Tifosi nerazzurri che potranno entrare in tutti i settori, esclusa la curva locale, ma privi di sciarpe o altri indumenti che richiamino al club di Milano.