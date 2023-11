Inter, Inzaghi: “Ottima reazione, so di poter contare su tutti”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo il pareggio in rimonta sul campo del Benfica: “Di questa partita ci teniamo le buone cose viste nel secondo tempo, mentre nel primo abbiamo approcciato la gara in maniera troppo molle. Alla fine abbiamo anche sfiorato la vittoria grazie ad una buona reazione di squadra, a dimostrazione del fatto che ho venti titolari in rosa e posso contare davvero su tutti. Sarebbe stato semplice fare quattro o cinque cambi prima del secondo tempo, ma i singoli non c’entravano col risultato, era un problema di gruppo“. L’allenatore nerazzurro ha poi concluso: “Rientrando in campo con un altro spirito siamo anche riusciti ad aggiustare qualcosa dal punto di vista tattico e di fatto col gol di Barella avremmo vinto una partita che sarebbe stata da ricordare“.