Napoli ai quarti di finale di Champions League se… Tutte le combinazioni per il ritorno con l’Eintracht Francoforte

Il Napoli approderà ai quarti di finale di Champions League se… ecco tutte le combinazioni per il ritorno con l’Eintracht Francoforte che si disputerà alle ore 21 di mercoledì 15 marzo al Maradona. 0-2 secco degli azzurri alla Deutsche Bank Arena firmato da Osimhen e Di Lorenzo, e così al ritorno due risultati su tre per i partenopei che hanno tantissime chance di approdare ai quarti ed entrare tra le prime otto. In più, la squadra di Spalletti potrà persino permettersi di perdere, ma dovrà farlo con un solo gol di scarto. Le reti segnate in trasferta, infatti, non valgono più doppio in caso di parità dalla scorsa stagione, per cui se i tedeschi dovessero vincere al ritorno con due reti di scarto, anche qualora dovesse essere un 1-3 o un 2-4 per esempio, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Napoli eliminato al ritorno solo in caso di sconfitta di tre o più gol.

NAPOLI AI QUARTI SE: