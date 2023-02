Wanda Nara a ‘Belve’: “Con Mauro siamo una famiglia, per sempre insieme. Brozovic? Mai conosciuto”

Wanda Nara è stata ospite al programma su Rai 2 ‘Belve’. La moglie di Mauro Icardi ha parlato della sua carriera: “Ho iniziato facendo la baby sitter, ma sapevo che avrei avuto successo e soldi. La cosa che mi piace di più è fare i contratti, fare l’agente. Facevo l’attrice ma non ero brava”.

Successivamente ha smentito le voci sulle storie con Maradona e Brozovic: “La storia con Maradona non era vera, avevamo solo degli amici in comune. Per quanto riguarda Brozovic, non l’ho mai conosciuto, abitavamo solo nello stesso condominio“.

Wanda Nara si è poi soffermata sul suo rapporto con Icardi e l’Inter: “Sono ancora interista, un pezzo del mio cuore è lì. Icardi è ancora mio marito e stiamo insieme, saremo sempre legati perché siamo una famiglia. Mauro per riconquistarmi mi ha regalato una borsa da 300 mila euro. Mi vedono come il terrore del calciomercato ma ho portato 70 milioni all’Inter con cui poi si sono sistemati la squadra. Andare a Parigi è stata una scelta economica e non sportiva ma con l’Inter siamo rimasti in buoni rapporti”, ha concluso la moglie dell’attuale attaccante del Galatasaray.