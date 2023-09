MOVIOLA – Real Sociedad-Inter, Barella espulso per aver calpestato Mendez, il Var toglie rosso

Episodio da moviola in Real Sociedad-Inter. Nicolò Barella viene espulso in un primo momento per aver calpestato Brais Mendez che si trovava a terra, l’arbitro Oliver non ha avuto dubbi e ha estratto il rosso. Ma il Var Atwell richiama il collega, noto per l’episodio di Buffon e dei fruttini, e il fischietto inglese al monitor cambia idea: espulsione revocata, in effetti la decisione pare giusta perché il centrocampista nerazzurro era girato e non voleva intenzionalmente colpire l’avversario.