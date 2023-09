Real Sociedad-Inter, novità Prime Video: indicazione sostituzioni in tempo reale nella grafica (FOTO)

Novità grafica per Prime Video, piattaforma che trasmette in esclusiva Real Sociedad-Inter. Sotto al punteggio e al cronometro del match i più attenti avranno notato dei piccoli trattini verdi, cinque per squadra. Sono gli indicatori delle sostituzioni ancora disponibili, con ogni trattino che “si spegne” al compimento di un cambio dalla panchina. Una miglioria subito apprezzata dai tifosi, che così possono avere sempre ben chiara la situazione relativa ai possibili ingressi in campo.

La nuova grafica di Prime Video