Milan-Napoli, spunta lo striscione “Via Raffaele Stasi 40/46 Na”: indirizzo negozio Acqua e Sapone (FOTO)

Rabbia social per uno striscione apparso in curva Sud nel corso di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Lo striscione, criptico per molti, recita: “Via Raffaele Stasi, 40/46 Na”, e non è altro che l’indirizzo di un punto vendita del negozio Acqua e Sapone, dunque secondo gli utenti un messaggio di cattivo gusto e discriminatorio nei confronti dei partenopei che potrebbe non sfuggire all’Uefa.

Mi raccomando #Ultras del #Napoli #CurvaA #CurvaB

Credevo foste un po' più intelligenti e furbi invece vi fanno curnut e mazziat

Facciamone un altro di striscione che strizzano l'occhio a quelle merde dei tifosi del #Milan pic.twitter.com/3EcSEBmNU0 — Mister X ~ 9 ≥ 12 (@MisterX8719) April 12, 2023