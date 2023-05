MOVIOLA – Milan-Inter: Krunic colpisce Bastoni, l’arbitro lascia proseguire

Episodio da moviola al 72′ per il contatto tra Krunic e Bastoni in area di rigore nella semifinale di andata Milan-Inter. L’Euroderby si accende e il difensore nerazzurro finisce giù per un tocco del centrocampista rossonero che sembra una sorta di pugno al costato del giocatore, anche se non è possibile valutare l’entità del tocco e la forza con cui viene dato. In ogni caso, l’arbitro Gil Manzano lascia continuare e non viene dunque preso alcun provvedimento, anche il Var valuta allo stesso modo.