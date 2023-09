Buffon: “Io ct della Nazionale? Per ora faccio il corso da direttore sportivo”

“Il ruolo di capo delegazione mi incuriosiva molto. Poteva essere il vestito adatto per me, poi il fatto di ritornare in un ambiente che conoscevo bene, qualificante e qualificato mi ha incentivato. Inizierò anche il corso da direttore sportivo, è una continua evoluzione, non mi mette paura ma tanta curiosità”. Lo ha detto Gigi Buffon in un’intervista alla radio tv della Lega Serie A: “Io ct della Nazionale? L’idea di fare il ct di una selezione che abbia una storia particolare magari sì, perché è diverso. Per sentirti parte integrante di un gruppo e per dare un senso alle tue scelte devi conoscere la storia della squadra e del posto”.

Poi una riflessione sul tema della depressione: “Penso che la depressione, come ogni altro tipo di problematica che ognuno può avere nella vita, bisogna affrontarla col dialogo con gli altri. Non è qualcosa che si trasmette, gli altri quindi sono sereni vicino a te e ti aiuta ad esternare questo malessere che hai dentro, questa matassa e questo peso che all’inizio ti sembra gigante, poi condividendo con gli altri sembra rimpicciolirsi: se vi sembro una persona felice ed entusiasta significa che il percorso da fare è senz’altro quello”.