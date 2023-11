Milano, nottata di scontri in città: un tifoso del PSG è in condizioni gravi

Nottata di scontri a Milano durante la vigilia della sfida di Champions League tra il Milan di Pioli e il PSG di Luis Enrique. Un tifoso di 34 anni del Psg è rimasto gravemente ferito in una rissa con tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli. Il tifoso transalpino è stato colpito con due coltellate, sembra alla testa e a una gamba, ed è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Policlinico di Milano. Anche alcuni poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di disperdere i francesi: uno è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un altro è stato colpito da un altro oggetto riportando una ferita al labbro.

Alle ore 00.05 – secondo quanto ricostruisce la Questura – un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall’Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese ove si trovavano i tifosi del Psg e si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente per poi fuggire in via Argelati. Nel corso del servizio serale disposto in centro città, la polizia ha poi fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg.

Ma l’episodio avvenuto intorno a mezzanotte sui Navigli non è stato l’unico nella serata di ieri in città. Pochi minuti dopo l’una di notte, una volante è infatti intervenuta in via Paolo Sarpi, nella Chinatown del capoluogo lombardo, per una lite tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e dieci cittadini cinesi. La lite è stata sedata e non si è reso necessario l’intervento dell’assistenza sanitaria del 118. Alle 2, invece una volante è intervenuta in un ostello di via Regina Margherita dove alloggiano alcuni supporter francesi: uno di loro, un 28enne, aveva una ferita lacero contusa alla testa e ha riferito ai poliziotti di essere stato colpito alcune ore prima in zona Darsena; è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli. in condizioni non gravi.