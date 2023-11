NBA 2023/24: esordio amaro per Harden ai Clippers, primo ko stagionale per i Celtics

12 le partite di regular season NBA nella notte tra il 6 e il 7 novembre. Prima sconfitta stagionale per i Celtics. Vittorie per Warriors, Mavericks, 76ers, Bucks e Nuggets. Brutte sconfitte per Lakers, Clippers, Spurs e Kings.

RISULTATI E CLASSIFICHE

DETROIT PISTONS-GOLDEN STATE WARRIORS 109-120

Warriors vincenti a Detroit grazie a un grande ultimo quarto e ad uno Steph Curry da 25 punti. Hayes (19 punti) e Cunningham (17 punti) non bastano ai Pistons.

INDIANA PACERS-SAN ANTONIO SPURS 152-111

Cadono rovinosamente gli Spurs ad Indianapolis subendo 86 punti nel primo tempo con uno svantaggio di 27 punti. Non brilla Wembanyama nonostante la doppia doppia (13 pt e 10 rim). Per i Pacers incredibile prova di squadra: Q1 46 pt, Q2 44 pt, Q3 e Q4 33 pt. Haliburton miglior realizzatore di serata con 23 punti.

ORLANDO MAGIC-DALLAS MAVERICKS 102-117

Bella vittoria dei Mavs che ad Orlando ribaltano i Magic dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 13 lunghezze. Chiave della partita la difesa di Dallas che nel secondo tempo concede meno di 20 punti per quarto agli avversari. Da segnalare 18 punti per Banchero per i padroni di casa. Per gli ospiti 17 Doncic e 10 Irving.

PHILADELPHIA 76ERS-WASHINGTON WIZARDS 146-128

Roboante vittoria dei Sixers che siglano oltre 40 punti in ciascuno dei due quarti centrali. Prestazione mostruosa di Embiid che chiude con 48 punti e 11 rimbalzi e altra prova convincente di Maxey che registra 20 punti e 11 assist, confermando la sua crescita e la sua posizione sempre più affermata di secondo violino della squadra.

BROOKLYN NETS-MILWAUKEE BUCKS 125-129

Vittoria tirata per i Bucks che vincono al Barclays Center in volata. Strappo decisivo firmato Lillard (16 punti) e Antetokounmpo (17 punti) che sulla parità a 113 infilano un parziale di 5-0 che permette ai Milwaukee di allungare e mettere in cassaforte la “W”. Inutili i 43 punti messi a referto da Cam Thomas per i Nets.

MIAMI HEAT-LOS ANGELES LAKERS 108-107

Heat che sconfiggono i Lakers rischiando di vanificare un vantaggio rassicurante in doppia cifra negli ultimi e con Anthony Davis fuori causa per un problema fisico. I Miami segnano l’ultimo canestro dal campo a oltre 4 minuti dal gong, coi Lakers che rimontano fino al -1 sbagliando l’ultimo tiro sulla sirena con Cam Reddish. 20 pt, 11 rim, 8 ast per Adebayo Mvp di serata.

NEW YORK KNICKS-LOS ANGELES CLIPPERS 111-97

Altra debacle per i Clippers che perdono al Madison Square Garden di New York nel giorno dell’esordio di James Harden. Ospiti surclassati nel secondo tempo, complice le grandi prove di Randle (27 pt e 10 rim), Barrett (26 pt) e Robinson (13 pt e 13 rim) per i Knicks. Poco brillanti le performance dei nuovi “Big Four” dei losangelini: Leonard (18 pt), Westbrook (18 pt), George (9 pt) e lo stesso Harden, che chiude con soli 17 punti, 3 rimbalzi e 6 assist.

CHICAGO BULLS-UTAH JAZZ 130-113

I Bulls ritrovano il successo che mancava da quattro partite superando agilmente i Jazz. 24 punti di Lavine e 21 di DeRozan e per Chicago. 29 punti a referto del solito Lauri Markkanen per Utah.

HOUSTON ROCKETS-SACRAMENTO KINGS 122-97

Continua il periodo no dei Kings che perdono la terza partita di fila, seconda consecutiva contro i Rockets. Buona prestazione complessiva di Houston con Alperen Sengun che sfiora la tripla doppia (17 pt, 8 rim, 12 ast), e Jalen Green (23 punti) che si distinguono maggiormente. Per Sacramento ancora DeAaron Fox indisponibile.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-BOSTON CELTICS 114-109

Prima sconfitta stagionale per i Boston Celtics, che perdono al supplementare in quel di Minnesota. Partita sempre molto equilibrata e tirata nel corso dei 40’ minuti. Per i Timberwolves decisivi Edwards (38 pt, 9 rim e 7 ast) e Jaden McDaniels, che sigla 20 punti e mette il canestro che porta la partita ai supplementari. Per i Celtics solito trentello di Tatum. Sopra i 20 punti anche Porzingis e Brown.

OKLAHOMA CITY THUNDER-ATLANTA HAWKS 126-117

Ritrovano la vittoria gli Okc Thunder che vincono senza troppe difficoltà contro gli Hawks. Torna Shai Silgeous-Alexander ed è subito show: 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist dice il suo score a fine partita. Buone prove anche di Jalen Williams (21 pt) e di Chet Holmgren (16 pt e 12 rim). Per Atlanta 29 punti di un enorme Dejounte Murray e 22 di Trae Young.

DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS 131-116

I Nuggets vinconosi imponendosi ancora e continuano a cullarsi sull’onda emotiva del titolo vinto ed a dimostrare la loro forza in termini di tecnici e carismatici. Con questa “W” sono sette su otto in stagione. Straordinario terzo parziale di Denver che realizza 40 punti, rimontando da uno svantaggio in doppia cifra all’intervallo, per poi nell’ultimo periodo ipotecare il match. No Murray, no problem per i padroni di casa, ci pensa Nikola Jokic: 35 punti, 14 rimbalzi, 12 assist e altra tripla doppia. Dominante. Nota di merito alla grandiosa prestazione da 31 punti di Jordan Hawkins per NOLA.